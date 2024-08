Lo Spezia abbandona la Coppa Italia | il ko con la Salernitana è ai rigori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Salerno, 12 agosto 2024 – Sarà laa giocare i sedicesimi di finale contro l'Udinese a fine settembre. Loviene battuto ai calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari sono terminati 3-3. L'amaro in bocca resta dopo che gli aquilotti si sono ritrovati 0-2 e pure 1-3, ma quello che conta è il campionato che inizia sabato, con la trasferta di Pisa. Sceglie di tenere alcuni dei big in panchina D'Angelo in avvio e dopo 4 minuti lopotrebbe già passare, in un contropiede da una trentina di metri con Bronn a salvare sulla riga dopo che Sepe era stato superato in uscita. Poche occasioni, ma è soprattutto loa tenere il pallino del gioco e infatti il vantaggio al 43' meritato: dopo il sinistro rasoterra parato da Sepe, raccoglie Candelari che la piazza sotto la traversa.