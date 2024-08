Le Stelle di Branko ecco le previsioni di lunedì 12 agosto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 12 agosto 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di122024. Ariete Esprimete un desiderio, questa sera una stella cadrà ancora per voi. Il primo quarto nasce in Scorpione, segno che esercita un bellissimo influsso sulla vostra vita, spinge ogni cambiamento privato o professionale, ma adesso è particolarmente intenso per l'amore, fate un bel progetto. È il momento ideale per fare colpo su qualcuno che vi interessa, l'importante è che vi presentiate come un Ariete doc: sensuale, sportivo, avventuroso Toro Quando Sole e Luna formano una quadratura esatta - succede circa sei giorni dopo Luna nuova - nasce il primo quarto.