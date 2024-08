In campo con la maglia della gloria Non convocati Reca Verde e Muhl

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Pronti, via, si parte. Questa sera, alle 20.45, allo stadio Arechi di Salerno, lo Spezia farà il suo esordio in Coppa Italia (32° di finale) contro i granata locali. Chi vincerà la gara sfiderà l’Udinese. Per l’occasione i bianchi scenderanno incon le maglie celebrative dell’80° anniversariovittoria dello scudetto del 1944. Ad arbitrare la sfida sarà Daniele Rutellasezione di Enna, coadiuvato dagli assistenti Francesco Cortese di Palermo e Eugenio Scarpa di Collegno. Mister D’Angelo, per sua stessa ammissione, varerà la migliore formazione possibile, fermo restando che la condizione atletica dei suoi uomini non potrà certamente essere al top in questa fasestagione. Non sono statiCassata (infortunato),, Beck e. Per quest’ultimo è stata definita ieri la cessione proprio alla Salernitana.