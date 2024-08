Il dono più bello Manila Nazzaro e Stefano Oradei la confessione 3 mesi dopo le nozze

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024) Marito e moglie da poco più di trestanno vivendo un momento magico. E lei, sulle colonne del settimanale Mio, si è lasciata andare ad una lunga. Il loro è stato un matrimonio da sogno:lein Campidoglio, lunedì 13 maggio, la cerimonia e la festa preparata nei minimi dettaglio con tanti amici famosi i a Villa Miani. Da Milena Miconi e Veronica Maya passando per Angela Melill, le damigelle della sposa vestite color lavanda. >> “C’è anche lui”. Va al Grande Fratello, il protagonista di Temptation Island pronto a fare il ‘grande salto’: cosa si è scoperto E poi gli ex coinquilini del GF Vip come Miriana Trevisan, Francesca Cipriani insieme al marito, Delia Duran e Alex Belli. E poi Adriana Volpe, che non poteva mancare nel giorno del si.