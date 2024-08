GBFranciaGermania | Iran non attacchi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 12 agosto 2024) 11.15 Gran Bretagna,Francia e Germania avvertono l'a non attaccare Israele. In una dichiarazione congiunta invitano la Repubblica islamica a evitare di far precipitare il MO in una guerra totale "Siamo profondamente preoccupati per l' acuirsi delle tensioni e impegnati per la de-escalation", scrivono i 3 Paesi. "Se l'attaccherà, si assumerà la responsabilità di azioni che mettono a repentaglio l'opportunità di un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi", israeliani ancora in mano di Hamas.