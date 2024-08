Filippi promuove la Recanatese | Si inizia a vedere la brillantezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 12 agosto 2024) "Sono molto contento di quello che abbiamo fatto e di quanto abbiamo corso". Basta e avanza, almeno in questo periodo, allae al suo mister Giacomoche, nel pieno dei carichi che contraddistinguono i giorni "caldi" della preparazione ha fattobuone trame nel galoppo contro la Maceratese (finito con una vittoria per 2-1) nel quale, per vari motivi, alcuni senatori sono rimasti a riposo e altri sono stati utilizzati part-time. Tra le note liete qualche giovanissimo sostanzialmente all’esordio, da Valleja a Masi, senza dimenticare Pesaresi e i difensori che hanno affiancato Ferrante: nessuno vuole caricarli di troppe responsabilità, debbono crescere senza pressioni e in serenità però, di certo, qualche numero lo hanno, pur nel contesto di un allenamento congiunto contro un avversario di categoria inferiore.