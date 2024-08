Doveva essere la ciliiegina sulla torta ma l' Olimpiade 2024 è diventata un incubo per Gimbo Che ora si vede più papà che atleta

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 12 agosto 2024) La delusione è palpabile nelle parole di Gianmarco Tamberi dopo la finale del salto in alto ai Giochi Olimpici a Parigi. Bissare l’oro conquistato a Tokyo 2020 sembrava un’impresa realizzabile, specialmente dopo aver dominato la stagione fino a pochi giorni prima delle Olimpiadi. Il destino, però, ha giocato una bruttissimo scherzo al campione. Le coliche renali prima di partire per la Ville Lumière, la ricaduta proprio il giorno prima della finale allo Stade de France. Un undicesimo posto eroico, a suo modo, ma che non può soddisfare. Che, ora, pensa a un futuro con meno sport e più famiglia.