Disabile picchiato Sindaco difende i bulli | Cose da ragazzi

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Le parole delsono una violenza nella violenza” e sono “impregnate di errori e omissioni”. Così, l’avvocato Alessandra Rea, che assiste la famiglia del bambino di 13 anni affetto da disabilitàzzato e costretto anche a baciare le mani dei suoi giovanissimi aggressori, commenta le reazioni alla vicenda accaduta a Sirignano, nell’Avellinese. I genitori delno, dopo aver denunciato l’aggressione, fa sapere la professionista, “hanno letto con amaro disappunto le parole del primo cittadino, che ha minimizzato l’accaduto, peraltro ripreso in video e pubblicato sui social”. “La provenienza ‘da famiglie per bene’ degli autori – aggiunge l’avvocato – non può e non deve giustificare gli atti riportati nei video. Semmai, al contrario, è riprova di un’etica compromessa.