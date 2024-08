Deadpool domina il box office in calo ma entra Trap

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024)& Wolverine nonsolo il boxUsa ma anche quello italiano con un incasso questa settimana di 1 milione 163 mila euro. Secondo le rilevazioni Cinetel dall'8 all'11 agosto, la pellicola con protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman ha raggiunto nelle tre settimane italiane un totale di 14 milioni 401 mila euro. In seconda posizione, ma a distanza con quasi 557 mila euro, la new entrydi Night Shyamalan con Josh Hartnett, Hayley Mills, Marnie McPhail, Vanessa Smythe, e la figlia Saleka Shyamalan nei panni di una celebre popstar. Un concerto comepola mortale in cui finiscono un feroce killer noto come "il macellaio", l'ignaro padre che ha portato sua figlia a vedere il suo idolo e la polizia che ha orchestrato il tutto.