Baseball il giovane Francini sul tetto d’Europa

(Di lunedì 12 agosto 2024) "È stato il momento più bello della mia vita. La vittoria di mio figlio l’ho sentita un po’ anche mia". Un pianto di gioia ha accolto il giovanissimo giocatore diDaniel, uscito correndo dal campo con la coppa in mano. È diventato il nuovo campionecon la Nazionale Under 18, battendo in finale la Germania. La storia dell’amore per lo sport lega Daniel a suo padre Filippo, che ha provato un doppio orgoglio assistendo alla partita, veder vincere un allievo, e veder vincere suo figlio. Filippoè, infatti, allenatore del Chianti, e pratica questo sport da quando aveva otto anni. Una passione nata per caso, con un guantone, una mazza e una palla, e che oggi unisce due generazioni. Come nasce l’amore di suo figlio per lo sport? "Nasce con me.