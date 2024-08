Bad Monkey la recensione della serie Apple TV+ con Vince Vaughn

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 12 agosto 2024) Bad, laTV+ conC’era una voltae una “scimmia cattiva”: se bastasse solo questo per descrivere Bad, la nuovain dieci episodi diTV+, sarebbe già un successo. Eppure, lacomica di Bill Lawrence, interpretata e prodotta da, ha molti ingredienti e sfaccettature. Disponibile dal 14 agosto sulla piattaforma lasegue l’eccentrico viaggio di Andrew Yancy come ispettore sanitario diventato detective per caso nelle Florida Keys. Tratto dal romanzo di Carl Hiaasen, bestseller del New York Times e cult intramontabile, Badracconta la storia di Andrew Yancy () che dopo essersi imbattuto in un caso che inizia con un braccio umano pescato dai turisti, si rende conto che, se riuscirà a dimostrare un omicidio, rientrerà di nuovo nella polizia.