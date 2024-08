Anche le patatine nel loro piccolo hanno un torneo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 12 agosto 2024) Lein busta sono da sempre considerate uno degli snack più amati: croccanti e disponibili in una vasta gamma di gusti, dalle forme e consistenze più improbabili. Nonostante siano prodotti ultra-processati, di cui non si può abusare, sono in grado di attivare determinate zone cerebrali grazie al mix di sale e croccantezza che ci trasmettono una sensazione di benessere,se temporanea. La storia dellerisale alla fine del 1800, in particolare al 1853, nella contea di Saratoga, nello Stato di New York. La leggenda narra che uno degli uomini più ricchi d’America, un certo Cornelius Vanderbilt, ordinò un piatto difritte, rispedendole immediatamente in cucina perché troppo molli e spesse. Il cuoco della locanda, George Crum, infastidito dal gesto, decise di tagliarle in modo sottile e di friggerle per renderle più croccanti.