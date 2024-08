Yacht in fiamme in Italia momenti di vero panico in mare

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 11 agosto 2024) Attimi di paura in tarda sera per un incendio divampato su uno yacht di 40 metri, ancorato davanti alla spiaggia delle Saline, sulla costa sud del golfo di Olbia. Incendio yacht ad Olbia: nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito. Fortunatamente tutti hanno lasciato l'imbarcazione a bordo di un gommone. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Olbia, che hanno raggiunto l'imbarcazione grazie alle motovedette della Guardia Costiera.