Tennis storica Italia | con Arnaldi diventano quattro i giocatori in top30!

(Di domenica 11 agosto 2024) Saranno, a partire dal prossimo aggiornamento del ranking ATP, benglini nei primi 30del ranking ATP. Una situazione, questa, che fino a poco più di 10 anni fa eravamo abituati a vedere con le donne, nell’epoca del quartetto Francesca Schiavone-Flavia Pennetta-Sara Errani-Roberta Vinci. Ora, invece, con Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteoe Flavio Cobolli, anche in campo maschile le cose assumono una piega di notevole livello. Con l’altoatesino numero 1 del mondo e il toscano al 18° posto, al sanremese è toccata la semifinale (per ora) raggiunta a Montreal per portarlo nel gotha delmondiale. Una prima volta per un’altra prima volta, in buona sostanza, nell’anno che una volta di più sta dimostrando l’assoluta profondità delno.