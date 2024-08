Sottopasso della stazione l’inaugurazione slitta al prossimo anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024)potrebbere ale potrebbe essere la Befana a "portare" in dono alla città la nuova infrastruttura. Il Comune di Lucca nei giorni scorsi ha accettato la domanda di proroga del termine di esecuzione dei lavori presentata dalla ditta Saf srl sino all’8 gennaio 2025. Inizialmente fissato a metà ottobre, secondo la ditta appaltatrice è ormai impossibile rispettare le scadenze dell’opera da oltre 2,5 milioni di euro per una serie di motivazioni. In particolare, a pesare sulla dilazione dei tempi di consegna, ci sono alcuni fattori.