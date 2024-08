Selvaggia Lucarelli abbandona un evento | Questa è un’imboscata

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 11 agosto 2024) Sabato seraè stata ospite in provincia di Crotone all’letterario Premio Caccuri. Una volta salita sul palco la scrittrice si è resa conto che uno dei due conduttori, Gianluigi Nuzzi, non era lì ad accoglierla. “Ma dov’è Nuzzi? Sono l’unica che non presenta? Lo trovo molto scortese. Gianluigi dove sei? Mi offendo scusami. Sono venuta qui da Milano, ho attraversato la Sila e lui si rifiuta di presentarmi. Ha intervistato condannati a 20 anni e non intervista me? Vabbè. Sento un certo imbarazzo”. La conduttrice Vittoriana Abate non ha fornito spiegazioni sull’assenza di Nuzzi ed ha peggiorato la situazione parlando di antipatia nei confronti di Fedez: “Penna graffiante, tagliente. Nelle tue mani sono finite inchieste forti come quella che poi è stata il Pandoro Gate. Da dove sei partita? Perché avevi una così forte antipatia per Fedez?“.