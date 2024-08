Prima vinta seconda ko ai rigori Ma l’attacco sembra anemico In difesa Rovinelli è dominante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) L’Ancona vince 1-0 con il Villa San Martino e perde aicon l’Urbania: è il bilancio numerico del memorial Baldelli giocato ieri pomeriggio. Un buon allenamento, il secondo test per i biancorossi di Gadda dopo quello di Osimo, stavolta composto da due tempi con due formazioni diverse, e niente di più: dopo meno di una settimana di lavoro insieme, alle Terre di Maluk, non si possono certo pretendere miracoli, né trarre conclusioni. L’Ancona è un cantiere, un work in progress. E’ un’Ancona che cerca l’intesa, lo scambio palla a terra, che prova a mettere in pratica le indicazioni del mister ma soprattutto che va alla ricerca di un’identità di squadra, giorno dopo giorno. Sotto il sole di Urbania un’Ancona a due facce, farcita di under nel primo confronto, più solida ed esperta nel secondo, capace comunque di mostrare a tratti buone cose.