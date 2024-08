Pioggia di stelle cadenti Serata con le meteore ricordando il professore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) Domani sera a Varese tutti con gli occhi all’insù a Villa Toeplitz. Nel parco di Sant’Ambrogio la Società astronomica Schiaparelli organizza la consuetadelle, con il via fissato per le ore 21. Le piogge diaffascinano da sempre e quella di agosto è sicuramente la più famosa e attesa. Erroneamente si pensa abbia luogo la notte del 10 agosto: in realtà il picco massimo si verifica tra il 12 e il 13. Da qui la scelta della data della, a ingresso gratuito e senza prenotazione. L’osservazione delleè libera, trattandosi di un fenomeno astronomico che non è possibile osservare ai telescopi. Si consiglia solo di portare un telo per sedersi per terra (in caso di brutto tempo l’evento sarà annullato, per informazioni: www.astrogeo.va.it).