Paolo Parisini nominato presidente di Confagribio

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di domenica 11 agosto 2024)dirigerà la nuova associazione di Confagricoltura dedicata alla promozione di prodotti e pratiche biologiche Nasce, associazione di Confagricoltura dedicata all’agricoltura biologica.del nuovo organismo è, imprenditore agricolo, componente del consiglio direttivo dell’Unione di Bologna edella sezione Agricoltura Biologica della Confederazione in Emilia-Romagna. In passatoè statodella Federazione Nazionale di Prodotto Bio.nasce per contribuire alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione delle imprese agricole biologiche, nonché delle filiere nei diversi comparti produttivi.