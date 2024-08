Oro del volley femminile alle Olimpiadi Sylla | Medaglia pesa come la strada che abbiamo fatto Bosetti | Siamo le più forti da anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) “È il giorno più bello della mia vita sportiva. Dedico la vittoria a mia madre, mio padre e ai miei fratelli”. Myriam, autrice di dieci punti nella finale vinta contro gli Usa per 3-0, commenta così la storicad’oro dell’Italguidata da Julio Velascodi Parigi. “È stato emozionante, è stato bello.state sempre unite, eravamo sul pezzo con i nervi ben saldi. Lantelache“, dice la schiacciatrice palermitana. “È la partita che aspettavo da tutta la vita. Le partite più difficili per noi sono stati i quarti e la semifinale (vinti per 3-0 rispettivamente contro Turchia e Francia, ndr). Oggigiocato una partita straordinaria,la squadra più forte da