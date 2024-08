Nel giorno del trionfo del volley Abodi e Malagò litigano per le poltrone | Il ministro dice che mi devo alzare? Fuori luogo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Non è piaciuta a Giovannil’uscita deldello Sport, Andrea. “Dalleci si deve anche”, aveva detto ilqualchefa, facendo riferimento al futuro cambio ai vertici del Coni. Come specificato dalla legge, infatti, l’attuale presidente non potrà ricandidarsi per un nuovo mandato. “Da Andrea non me lo aspettavo”, ha commentato. Neldeldella nazionale femminile di pallavolo, è arrivata la risposta piccata del numero uno del Coni. Durante una conferenza stampa a Casa Italia, ha risposto così a chi gli chiedeva di replicare alle parole deldello Sport: “ha parlato di fine ciclo? Penso che oggi è undi festa, la cosa meno bella è che sia stato moltoildello Sport.