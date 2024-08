Malagò | Una medaglia pesantissima Abbiamo fatto lo stesso di Tokyo abbiamo superato la Germania

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 11 agosto 2024) Il presidente del Coni ha concesso una veloce intervista ai microfoni della Rai pochi minuti dopo la premiazione dell’Italvolley. Le ragazze di Velasco hanno sfatato il tabù dellad’oro alle Olimpiadi vincendo in finale contro gli Stati Uniti 3 set a zero.: «In prospettiva, il gruppo, federazione le ragazza, strepitosi» Il commento di: «Una. Ho ringraziato le ragazze. Si è vinto un tabu che ci accompagna da sempre. In prospettiva, il gruppo, federazione le ragazza, strepitosi. Siamo nei primi 10,lodi, più ori più argenti,la». Bosetti: La cosa che aspettavo da tutta la vita. Forse la partita più difficile sono stati i quarti e la semifinale. Oggi abibamo goduto della partita. Penso che siamo la squadra più forte di tutte da anni.