L’incubo della peste suina Barriere anti-cinghiali contro la diffusione del virus

(Di domenica 11 agosto 2024) Limitare il passaggio deied evitare laafricana: è l’obiettivo dei lavori che la Regione e il Dipartimento veterinario di Ats stanno ultimando lungo l’ex sedime stradaleMilano-Torino, a montelinea ferroviaria. Si tratta di una barriera realizzata con dei pali su cui è montata una rete metallica in acciaio, che non preclude l’attraversamento ai piccoli mammiferi e può essere saltata dai caprioli. Per favorire il passaggio a chi percorre a piedi o in bici i sentieri del Parco la barriera è interrotta in tre punti da varchi regolati da cancelli. "Raccomandiamo di accertarsichiusura del cancello, una volta attraversato, e di adottare le misure di biosicurezza vigenti nelle zone infette: il lavaggio delle scarpe e delle ruote delle bici quando si esce da queste aree" fa sapere il Parco del Ticino.