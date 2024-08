Iran il presidente Pezeshkian ha convinto Khamenei a rinviare l’attacco a Israele Biden | Cessate il fuoco a Gaza ancora possibile

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) L’non attaccherà, almeno per il momento. Secondo quanto riportato dal quotidiano del Kuwait Al-Jarida, iliano Masoudhal’ayatollah, Ali, ala rappresaglia contro Tel Aviv, promessa da Teheran dopo l’omicidio del leader di Hamas, Ismail Haniyeh. La decisione era stata auspicata dagli Stati Uniti: Washington, infatti, dopo aver aperto una linea diretta con l’, aveva chiesto a Teheran di ritardare la vendetta di almeno due settimane. Per ilJoe, l’accordo per unil“è”: “Sto lavorando letteralmente ogni singolo giorno con tutta la mia squadra per fare in modo che ciò accada e per evitare l’escalation in una guerra regionale”, ha dichiarato il