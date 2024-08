Gianmarco Tamberi e la delusione di Parigi 2024 la moglie lo consola | la speciale dedica

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 11 agosto 2024)mastica amaro dopo laalle Olimpiadi di: ladellaNiente da fare per, che fino alla fine ha provato a difendere il suo oro olimpico a, ma i problemi fisici si sono rivelati troppo forti per essere sconfitti e così il saltatore non è riuscito a portare a casa alcuna medaglia. Are l’atleta però ci ha pensato laChiara Bontempi Sul proprio profilo Instagram la ragazza ha pubblicato due foto del marito: la prima mentre è in campo e la seconda nel momento in cui viene curato a letto dai dottori. Chiara ha menzionato tutti i problemi di salute che lo hanno colpito “come se il destino non volesse proprio farti scendere in quella pedana”.