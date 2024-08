Fontanarosa da Chelsea-Inter al mercato | ora spazio alla cessione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 agosto 2024)ha giocato oggi gli ultimi minuti di, subentrando al 72? a Bisseck. Per il giovane difensore, reduce da un prestito al Cosenza in Serie B, ora è in chiusura una nuova. DI NUOVO IN USCITA – Per Alessandroun mese di ritiro con l’, l’amichevole di oggi cole la partenza. Il difensore classe 2003 saluterà i compagni nelle prossime ore, visto che non farà parte della rosa di Simone Inzaghi. Per lui pronto un nuovo trasferimento e la possibilità di giocare di più rispetto a quanto non avrebbe probabilmente fatto in nerazzurro.chiude con: ora può firmare IL PERCORSO – Le parole didoposanno molto di conclusione dell’esperienza: «Ho preso questo ritiro seriamente per migliorarmi e per far vedere che sono migliorato, è andata bene», ha detto fra le altre cose.