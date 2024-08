Finalmente la passerella Da ieri è percorribile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Dalaciclopedonale su fiume Senio che si trova sotto l’abitato di Borgo Rivola. L’opera è stata realizzata a sue spese dall’ingegnere Marco Peroni che ne è anche il progettista, in sostituzione dellaprecedente crollata in fase di collaudo, nel settembre dell’anno scorso. L’opera, con un impalcato pedonale in acciaio e legno lungo 42 metri e largo circa 2, è stata realizzata con fondi regionali dall’Ente di Gestione Parchi e Biodiversità – Romagna: il presidente, Alfonso Nicolardi, ne spiega l’importanza. "Laè un’infrastruttura di rilevanza strategica per il turismo sostenibile nella Vena del Gesso Romagnola – spiega –, riconosciuta lo scorso settembre dall’Unesco tra le aree protette del sito Patrimonio Mondiale ’Carsismo e grotte nelle evaporiti dell’Appennino settentrionale’.