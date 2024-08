Eutanasia La Chiesa non può decidere Io morirò Ma di morte volontaria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Mentre la Corte Costituzionale si sta esprimendo sugli effettivi criteri per poter accedere al fine vita, la Pontificia accademia per la Vita, guidata dal vescovo monsignor Vincenzo Paglia, diffonde un vademecum su un’"apertura", ribadendo comunque il no assoluto dellaall’e al suicidio assistito. La reazione di Laura Santi (la perugina affetta da sclerosi multipla, che da tempo combatte con l’associazione Luca Coscioni una battaglia legale perquando spegnere l’interruttore) non si è fatta attendere. "Che autorità ha monsignor Paglia? Ha autorità anche sul mio corpo, sulle mie sofferenze che stanno diventando estreme? Ancora siamo qui a mediare? Chi è per me il Vaticano?", si domanda Laura.