Dalla gonna di Pierina a quel bisturi | ecco tutti i reperti-chiave del giallo

(Di domenica 11 agosto 2024) Rimini, 11 agosto 2024 – Sarà ladi? O gli occhiali. O il portafogli o l’agenda, che la donna conservava nella borsetta prima che la colluttazione mortale e le 29 coltellate facessero rovinare gli oggetti a terra, per poi venire ricollocati da dove venivano dal killer. Ogni oggetto serba una storia. Questi oggetti, in particolare, nascondono una traccia.la di Dna isolata nei laboratori dell’Università Tor Vergata di Roma dal superconsulente del Tribunale Emiliano Giardina, che ha appunto cristallizzato Dna maschile su setteda cui potrebbe arrivare la risposta definitiva ai dubbi deldi via del Ciclamino. Ma non sono solo oggetti diad essere finiti sotto la lente d’ingrandimento dei genetisti.