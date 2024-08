Calciomercato Milan Tuttosport | torna di moda Armando Broja del Chelsea La situazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 11 agosto 2024), secondola pista che porta addelnon è ancora tramontata e potrebbe scaldarsi Non solo Tammy Abraham, ancheresta un nome caldo sul fronte. Il direttore dell’area tecnica Geoffrey Moncada starebbe, infatti, guardando nuovamente in casaper provare a strappare l’attaccante albanese ai Blues, che intanto lo hanno messo alla porta e non gli permettono più di utilizzare le strutture sportive del club. Secondo quanto riportato da, l’attaccante classe 2001 è sempre piaciuto ai rossoneri e continua ad essere un grande obiettivo per completare il reparto offensivo, visto che Jovic è in uscita. Il contratto in scadenza nel 2028 potrebbe favorire il Diavolo, che potrebbe optare per il prestito con obbligo/diritto di riscatto fissato a una cifra relativamente bassa.