Caccia al ladro | Cary Grant un americano in Costa Azzurra

(Di domenica 11 agosto 2024)ALLa 7 ore 21.15 Con, Grace Kelly e Charles Vanel. Regia di Alfred Hitchcock. Produzione USA 1955. Durata: 1 ora e 49 minuti LA TRAMAè uninche prima della guerra è stato undi gioielli. Poi è diventato un eroe della resistenza e in seguito un rispettabile residente. Fino al giorno in cui i furti di preziosi riprendono e la tecnica usata sembra la stessa usata daai suoi tempi turbolenti. L'exavrà il suo daffare a dimostrare la sua innocenza. PERCHE' VEDERLO perchè un Hitchcock nel suo periodo migliore vale sempre la pena. E perchè mette in mostra la più bella Grace Kelly mai vista. Nel film la vediamo scorrazzare in auto tra le curve dellae nessuno all'epoca poteva immaginare che 30 anni dopo scorrazzando ci avrebbe rimesso la vita.