AEW | Il giovane talento Dynamite Kid Tommy Billington avrebbe firmato

(Di domenica 11 agosto 2024) Negli ultimi tempi si sta parlando parecchio dei contratti in scadenza e di possibili addii in casa AEW. Su tutti i Lucha Bros e Ricky Starks sui quali la WWE ha messo gli occhi. La federazione di Tony Khan però non resta ferma a guardare e secondo le informazioni in circolazionemesso sotto contratto un, ossia “Kid”. “Kid” Tomcomponente dei British Bulldogs insieme a Davey Boy Smith era suo zio. Anche la WWE aveva mostrato interesse Secondo quanto riportato da Fightful Select, la AEWmesso sotto contratto ilKid”. Il 23 enne ha già lottato in AEW nel recente passato e, in particolare, ha affrontato Dax Harwood in un episodio di Collision dello scorso maggio e Konosuke Takeshita a luglio sempre a Collision destando ottime impressioni.