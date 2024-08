Vi abbiamo scoperto Colpo di scena su Lino e Alessia di Temptation Island | si è saputo adesso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 10 agosto 2024)Giuliano ePascarella sono stati la coppia più discussa dell’ultima edizione di. Ma i due continuano a far parlare di sé anche dopo la fine del programma. I telespettatori hanno fatto una scoperta incredibile sui due ex fidanzati. Il pubblicoè inferocito contro. La notizia è emersa poco fa, suscitando grande clamore sui social. Come sappiamo,non stanno più insieme. La decisione di mettere un punto al loro rapporto è stata presa dadurante il falò finale. La 29enne si è sentita tradita da, che nel villaggio dei fidanzati si era avvicinato alla tentatrice Maika. Dopo il programma, tranon c’è stata nessuna riconciliazione. Anzi, le cose sono addirittura peggiorate, con liti e discussioni a distanza.