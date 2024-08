Tamberi shock altra colica nella notte | Ormai è tutto finito

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 10 agosto 2024) Gianmarco, nonostante avesse dato l’impressione di aver superato i problemi di calcoli renali che ne avevano ritardato la partenza per le Olimpiadi di Parigi, ha lasciato tutti sorpresi con un messaggio di sconforto. L’atleta, 32 anni, due giorni fa era riuscito a qualificarsi con difficoltà per la finale del salto in alto in programma stasera, alimentando la speranza che qualche giorno in più di riposo gli avrebbe permesso di difendere il titolo olimpico conquistato a Tokyo 2021. Tuttavia, il campione olimpico e mondiale ha condiviso sui suoi profili social un messaggio che ha lasciato tutti senza parole: “ÈCi ho sperato fino all’ultimo, ci ho creduto nonostantequello che era successo”.