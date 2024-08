Stranger Things | la stagione 5 riceve aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 agosto 2024) La5 diun promettente nuovo aggiornamento dall’attore Brett Gelman. Dopo essere approdato su Netflix nel 2016, lo show horror fantasy dei fratelli Duffer è diventato un grande successo di critica e pubblico, tornando di recente per la4 nel 2022.La5 diè ora in produzione e si prevede che concluderà la serie di successo nel 2025. In una recente intervista con Screen Rant per promuovere il suo nuovo show di Apple TV+, Lady in the Lake, Gelman condivide un aggiornamento sullo stato della5 di. Mentre l’attore fa attenzione a non rivelare alcun segreto sulla prossima, stuzzica il pubblico dicendo che gli episodi a venire piaceranno molto. “Le riprese stanno andando alla grande.