Reggiano31enne cade nel dirupo e muore

(Di sabato 10 agosto 2024) 22.15 Una 31enne è morta precipitando in unper un centinaio di metri,mentre percorreva un sentiero in località Ghiaccioni, non lontano dal rifugio Rio Pascolo, a Succiso nel comune di Ventasso, sull'Appennino Reggiano. La giovane si trovava in escursione con il suo compagno, quando all'improvviso sarebbe scivolata finendo in un canalone profondo. Il fidanzato ha dato immediatamente l'allarme. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma hanno potuto solo recuperare il corpo.