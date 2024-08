Omar Bassi la rabbia e il dolore | Una fiaccolata per Omy Vogliamo giustizia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Bollate (Milano), 10 agosto 2024 – Tutti insieme, come sempre. Cugini, fratelli, zii, amici più stretti. Una grande famiglia, unita anche nel. “Siamo straziati. Nonestranei ai funerali”. Lunedì alle 11 si terrà l’ultimo saluto aalla chiesa Sant’Antonio di via Battisti a Bollate. “Quel giornostare tranquilli e sereni”, dice Michelle, la cugina 26enne, presente il 20 luglio alla festa al DolceBeach, il locale di Origgio dovee il fratello Thomas sarebbero stati picchiati da cinque buttafuori, con calci e pugni alla testa e al volto. “Chiediamo soloe verità.che sia accertato ciò che è successo e che i colpevoli paghino per questo. Non è la prima volta che assisto a violenze del genere in discoteca: la morte di Omy sia un monito”.