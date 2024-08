Modena Libri scolastici anno 2024 2025 | online il bando per i contributi

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 10 agosto 2024) Il beneficio riguarda studenti in condizioni di disagio economico che frequentano le scuole secondarie. La procedura per le domande sarà attiva dal 4 settembre Da mercoledì 4 settembre al 25 ottobre si potrà presentare domanda di contributo per l’acquisto didi testo per l’scolastico. Anche quest’, infatti, la Regione Emilia-Romagna conferma l’impegno per sostenere il diritto allo studio di studenti in condizioni economiche disagiate, favorendone l’acquisto didi testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi di istruzione.