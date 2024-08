LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | l’individuale dalla piattaforma chiude i Giochi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.53: Ledell’Italia neisi chiudono positivamente e con anche qualche rimpianto come il quarto posto di Chiara Pellacani neldei tre metri femminili. Appena giù dal podio anche i due sincro (Pellacani/Bertocchi e Tocci/Marsaglia). Ottima anche la finale raggiuntada Sarah Jodoin di Maria. 14.48: I principali favoriti saranno i cinesi Cao Yuan e Yang Hao. Per il bronzo sarà probabilmente lotta tra il giapponese Rikuto Tamai, l’australiana Cassiel Rousseau ed il canadese Rylan 14.44: Purtroppo non ci saranno azzurri in quest’ultimo atto dei. C’è sicuramente un po’ di amarezza per la mancata qualificazione di Riccardo Giovannini, tredicesimo a soli venticinque centesimi da una fantastica qualificazione. 14.42: Siqui il programma dei2024.