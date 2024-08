LIVE – Everton-Roma 0-0 amichevole 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Alle 18:00 di oggi, sabato 10 agosto, lafarà visita all’in occasione dell’ultimadel precampionato giallorosso. L’esordio in campionato contro il Cagliari si avvicina e Daniele De Rossi spera di avere buone indicazioni sul piano del gioco e della forma fisica dei suoi calciatori. Per i tifosi c’è tanta curiosità per vedere all’opera i nuovi acquisti. Il mercato non è finito. Per ora sono Le Fee, Sangare, Ryan, Dahl, Soule e Dovbyk i volti nuovi. Il tecnico giallorosso aspetta un terzino destro, un esterno sinistro e forse anche un difensore centrale, in caso di partenza di uno tra Smalling e Kumbulla. Di fronte c’è una squadra forte. L’asticella si alza e lavuole farsi trovare pronta. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale a partire dal fischio d’inizio in programma alle 18:00.