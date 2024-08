LIVE Arnaldi-Davidovich Fokina 4-6 7-6 1-0 ATP Montreal 2024 in DIRETTA | break di vantaggio per l’azzurro nel set decisivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Doppio fallo, occhio. 0-15 Ottima accelerazione di rovescio di. 1-0! Va a farfalle con lo smashpassa immediatamente in! 15-40 Si stampa sul nastro il dritto di, due palleper. 15-30 A segno con la volee di rovescio lo spagnolo. 0-30 Doppio fallo. 0-15 Stecca di rovescio. TERZO SET 20.51 Può iniziare il terzo set. 20.48 Entra in campo il fisioterapista per. 20.47 I due giocatori non sono usciti dal terreno di gioco, da capire la motivazione della presenza del supervisor. 20.44 Leggermente migliori le statistiche dial servizio. 53% di prime perin campo, di cui il 65% si sono trasformate in punti.