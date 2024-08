Kunitsu-Gami | Path of the Goddess è il nuovo successo di Capcom

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 10 agosto 2024) Dal suo lancio, avvenuto il 19 luglio, la nuova IP diof theha conquistato oltre 500.000 giocatori! Per celebrare questo traguardo,è lieta di offrire un regalo speciale: un set di contenuti scaricabili gratuiti con tre incantevoli Talismani Mazo, tra cui uno frutto di una collaborazione con Okami: Talismano Mazo: Giubileo – I giocatori possono equipaggiare questo Talismano per ammirare gli abitanti dei villaggi vicino a Soh scatenarsi in una danza gioiosa. Talismano Mazo: Gru danzante – Permette di trasformare i normali attacchi di Soh in una danza ipnotica e in fuochi d’artificio. Talismano Mazo: Amaterasu – Con questo Talismano, fiori vibranti sbocceranno sotto i piedi di Soh quando viaggia.