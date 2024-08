Kena Bridge of Spirits | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di sabato 10 agosto 2024) Ember Lab, nata come studio di animazione, ha portato nel mondo dei videogiochi un’esperienza che riflette chiaramente la sua expertise nel creare mondi visivamente incantevoli. Il loro debutto conofè una dimostrazione di abilità artistica e narrativa, sebbene non priva di imperfezioni. Il gioco si distingue immediatamente per il suo stile visivo, che ricorda le creazioni Pixar, e per la cura nei dettagli dei personaggi e degli ambienti.ofofci introduce a, una guida degli spiriti incaricata di aiutare le anime a trovare pace. La sua missione ci conduce attraverso un mondo vibrante ma in declino, mentre cerca di raggiungere un sacro tempio montano.