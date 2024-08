John David Washington l' intervista | Nella recitazione ho trovato un pezzo di me che cercavo da tempo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 10 agosto 2024) Gli insegnamenti del football e il desiderio taciuto di recitare, la prima volta sul set e l'empatia attraverso l'arte, il nervosismo per le elezioni statunitensi e The Piano Lesson: l'attore si racconta dal Filming Italy Sardegna Festival. "Grazie per avermelo ricordato".finge di mettersi a piangere per poi lasciarsi andare ad una risata quando accenniamo all'infortunio che ha messo fine alla sua carriera sportiva. Un tendine ha ceduto e in quel momento ha realizzato che il suo futuro nel mondo del football era svanito. Un addio doloroso ma che lo ha spinto a inseguire un sogno tenuto in fondo ad un cassetto troppo a lungo. Un sogno che temeva di ammettere anche solo a se stesso: diventare attore come suo padre Denzel. Gli insegnamenti del football e la prima volta sul set Ma l'esperienza