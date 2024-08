In Giappone cresce ansia per mega terremoto è corsa alle scorte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Inl'tra la popolazione per il possibileannunciato dautorità dopo la scossa di giovedì di magnitudo 7.1 nel sud del Paese. Soprattutto dopo la scossa di magnitudo 6.8 che oggi ha colpito al largo della costa sud-orientale dell'isola russa di Sachalin, a nord dell'isolase di Hokkaido. Le autoritàsi hanno esortato la popolazione ad evitare di accumularementre oggi si è registrata una impennata nella richiesta di kit per disastri e beni di prima necessità. In un supermercato di Tokyo è stato affisso un cartello che si scusava con i clienti per la carenza di alcuni prodotti, attribuita a "notizie dei media relative al". Il cartello diceva: "Potenziali restrizionivendite sono in arrivo", aggiungendo che l'acqua in bottiglia era già stata razionata a causa di un approvvigionamento "instabile".