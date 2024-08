Il Bologna va | battuto il Mallorca ai rigori Ancora a segno Castro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 – Finisce con una vittoria ai(7-6) contro illa preparazione estiva del, con i rossoblù che escono vittoriosi dal dischetto dallo stadio Son Moix di Palma dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, terminati con la rete di Asano e la firma diche si dimostrauna volta uno dei giocatori maggiormente in palla in questa preparazione. A segnare il penalty decisivo prima dell’errore dei maiorchini, Tommaso Corazza. Il primo tempo Primo tempo dai due volti per ilche soffre il pressing alto del, un’aggressività che gli spagnoli concretizzano al 9’ con l’ex Bochum Asano che viene imbeccato da un ottimo lancio lungo a scavalcare il centrocampo con il giapponese che parte bene alle spalle di Erlic, aggancia e con un elegante tocco sotto batte Skorupski per il gol dell’1-0.