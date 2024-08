Friburgo-Fiorentina 2-2 viola ancora raggiunti Colpani-Kean è già intesa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024)(Germania), 10 agosto 2024 – Test tedesco per lache sfida il, in una partita da tre tempi di 45 minuti a sette giorni dall’inizio della Serie A che vedrà iesordire a Parma. Come è già successo contro gli inglesi dell’Hull City, lasi fa rimontare due gol di vantaggio. Tra isi rivede in campo Amrabat, ma sonoa guadagnarsi la ribalta nel primo tempo con l’azione del gol: l’ex Monza lanciain contropiede, l’ex juventino scarta il portiere e segna. E’ il 9’ minuto. Nel complesso ritmi piuttosto compassati eche appare ben rodata sulla difesa a tre, mentre la costruzione dal basso resta un problema. Isfiorano il bis con Dodo e Sottil, ma subiscono anche il gioco del. Nella ripresa non cambiano gli schieramenti e non si accendono i ritmi.