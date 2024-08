CM com – Inter Calhanoglu a parte | le sue condizioni in vista di Chelsea e Genoa|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 10 agosto 2024) 2024-08-09 19:00:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il centrocampista turco dell’Hakanha svolto ala sessione di allenamento odierna: a otto giorni dall’esordio in campionato, i nerazzurri devono fare i conti con qualche problema fisico di troppo come quelli occorsi a Taremi, Zielinski, Arnautovic e De Vrij. DUBBIO– Il numero 20, però, non si è fatto male. Si tratta, infatti, a quanto risulta alla nostra redazione, di normale gestione delle energie dopo Euro 2024 disputato con la Turchia di Vincenzo Montella. A meno di ulteriori imprevisti, quindi,sarà disponibile per la gara contro ile quindi per l’esordio in Serie A contro il Genoa.