Capacità di resilienza del gruppo

(Di sabato 10 agosto 2024) Interpump chiude il primo semestre 2024 con vendite nette per 1,09 miliardi, in calo del 7,5% (-9,3% su base organica), rispetto ai primi sei mesi del 2023. L’utile netto consolidato è di 130,1 milioni, in diminuzione del 22,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La posizione finanziaria netta è di 516,8 milioni di euro, rispetto ai 486,5 milioni al 31 dicembre 2023. Nel periodo gli investimenti delindustriale di Sant’Ilario sono stati pari a 76,8 milioni. Il secondo trimestre 2023 ha registrato vendite nette per 549,8 milioni, in calo del 7,2% rispetto allo stesso periodo 2023 (-9,5% su base organica). L’utile netto consolidato del periodo è di 62,5 milioni, in calo del 24,2% .