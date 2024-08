Break dance Raygun rompe internet | la sua stramba performance alle Olimpiadi è virale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) In occasione delledi Parigi 2024 ha debuttato uno sport molto discusso, laing. Una disciplina street, che segue un po’ a livello di concept quel filone urban già iniziato da altre specialità come lo skateboard. La scelta del CIO ha diviso gli appassionati, tra chi ha accolto in modo entusiasta il nuovo arrivo e chi ha storto un po’ il naso, reputandolo non all’altezza di un evento per certi versi sacro come la rassegna a cinque cerchi. Eppure, nel day after della gara femminile laha cominciato a spopolare sul web, ma non tanto per le fantastiche gesta delle prime classificate, bensì per la discussa prestazione di un’australiana, Rachel Gunn (conosciuta come), le cui bizzarre mosse hanno trovato subito linfa per i meme maker, diventando in un batter d’occhio virali.